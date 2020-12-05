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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إعادة فتح مستشفى ميداني بعد ارتفاع إصابات كورونا في باكستان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
جريدة الدستور
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أعلنت حكومة إقليم البنجاب في باكستان إعادة فتح مستشفى ميداني بمركز اكسبو لاهور كان قد أعد مع بداية حائجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بالإقليم.

وذكرت شبكة "سماء تي في" الباكستانية أن المستشفى سعتها 300 سرير وسيتم توافر وحدة عالية التبعية لكل سرير، مضيفة أنه من الممكن أن يتم نقل الحالات الحرجة التي تواجه صعوبة في التنفس إليها.

وأوضحت القناة أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في المستشفيات الكبيرة بإقليم البنجاب، حيث أوصت كافة المستشفيات بضرورة تجهيز وحدات عالية التبعية ووحدات العناية المركزة في حالة حدوث مواقف طارئة.

وكان المستشفى الميداني افتتح لأول مرة في أبريل الماضي، لكن قد تم إغلاقه مع انخفاض أعداد الحالات المصابة.

يذكر أن باكستان تعاني من الموجة الثانية من كوفيد-19؛ حيث سجلت أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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