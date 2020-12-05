القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1906 شباب، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4171 شابًا، كما تم توفير 242 فرصة عمل.وقال الوزير إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بعمل شهادات أمان (فئة 500 جنيه) لـ200 عامل بمبلغ 100 ألف جنيه، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ1543 عاملًا بإجمالي 771 ألفًا و500 جنيه للمسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، و3800 جنيه لعملية جراحية وعلاج 10 عمال.