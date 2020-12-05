«الصحة العالمية»: نأمل توفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا خلال الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تأمل توفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الربع الأول عام 2021.وأوضحت المنظمة في بيان لها بأن الهدف النهائي هو توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".ولفتت إلى أنه حتى الآن، انضمت 189 دولة إلى برنامج COVAX، الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.وأوضحت أن خطة COVAX الأولية تتمثل في تطعيم 20% من السكان الأكثر عرضة للخطر، بمن في ذلك العاملون الصحيون والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، لافتة إلى أن هذا سيكون كافيًا "لإنهاء المرحلة الحادة للجائحة" من خلال تقليل الوفيات والتأثير على عمل النظم الصحية.في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "اللقاحات المستخدمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا لن تقضي بمفردها على الفيروس.