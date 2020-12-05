رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شروط التقدم لمنحة الأزهر للماجستير والدكتوراه بجامعات بريطانيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أعلن الأزهر الشريف، والمجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لمنحة الأزهر للمملكة المتحدة لعام 2021، وتهدف المنحة التي يدعمها الإمام الأكبر، ورئيس أساقفة كانتربري لتعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين، وغير المسلمين.

وتمول المنحة خريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة، وسيواصل المتقدمون الذين تم قبول طلباتهم دراسات الماجستير يليها برنامج الدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة، ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في مجالات:

• أصول الدين.

• مقارنة الأديان.

• فلسفة الأديان.

• تاريخ الأديان.

• الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة.

كما سيتم الترحيب بالمشاريع البحثية في أي موضوع بحثي مناسب، وتهتم المنحة بشكل خاص بالموضوعات التالية: الفلسفة الغربية الحديثة (وتشمل التجريبية والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية)، ونظرية القرن العشرين (وتشمل السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية). كما يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ، الفلسفة، العلوم السياسية، ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة.

ستغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، وثلاث سنوات للدكتوراه، إضافة إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

سيتم منح هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجيلزية (IELTS) وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة. المعايير: المعايير الأساسية: يُشترط في المتقدم الذي يُقبل طلب تقدمه للمنحة:

• أن يكون موظفًا بالأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد في إحدى الكليات التالية (أصول الدين، الشريعة والقانون، الدراسات الإسلامية (بنات وبنين)، والدعوة واللغة العربية).

• إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار (IELTS).

• إظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة.

• إظهار إمكانية الترقي إلى مناسب قيادية ومواقع التأثير. المعايير الاختيارية (المستحسنة):

• الحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح.

كيفية التقديم:
ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة، ويرغبون في بدء دراستهم في أواخر عام 2021؛ تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى: شاهد من هنا يوم 9 يناير 2021.

وسيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير – أواخر فبراير 2021، حيث سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوين؛ لإجراء المقابلة.


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-12-2020

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

«الإدارية العليا»: فصل فنان بتهمة ازدراء الأديان

الصحة: 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

الشاعر عبد الرحيم طايع في «بيت الشعر» بالأقصر

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة

أشرف البحطيطي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة