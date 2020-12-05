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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة: الرسومات علي الظهر موضة جاكيت جلد 2021

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:24 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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الشتاء يحتاج إلي التدفئ، الجاكت الجلد من أساسيات الملابس الشتوية لكل فتاة، ويعتبر من الإطلات التي تستمر معنا كل عام لكن بأشكال مختلفة.

وقالت خبيرة الموضة دينا إسماعيل في تصريحات للدستور، إن أهم ما تميز به الجاكيت الجلد خلال شتاء 2021، ألونه التقلدية خاصة الأسود السادة، لكن الوضع أختلف في شتاء 2021، فهناك تطور في أشكال وقصات الجاكت الجلد منها.
جاكيت برسومات علي
جاكيت برسومات علي الظهر
جاكيت برسومات علي الظهر:
موضه الجاكيت الجلد لهذا العام تتميز بالرقي حيث أن يوجد طباعة بأشكال مختلفة علي الظهر للجاكيت الجلد ومنها " كتابة، وردة، رسومات كرتونيه"
جاكيت طويل
جاكيت طويل
جاكيت طويل:
تعود موضه الجواكت الجلد الطويلة مرة أخري وانها تتربع علي علي عرض موضه شتاء 2021.
جاكيت واسع
جاكيت واسع
جاكيت واسع:
أنتشر أيضا الجاكت الجلد الواسع بالربط من الوسط علي ضجة كبيرة خلال موضه شتاء 2021، حيث أنه يظهر بالوان مختلفة وكثيرة.
جاكيت بألوان مختلفة
جاكيت بألوان مختلفة
جاكيت بألوان مختلفة:
تعدد ألوان الجاكيت الجلد ايضا هذا العام ويوجد مجموعه من الالوان التي يتميز بها الجاكيت الجلد ومنها اللون" الاسود، الابيض، البني، اللون البصلي، الموفو، الجمالي"

جاكبت2021
جاكبت2021

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