خبيرة موضة: الرسومات علي الظهر موضة جاكيت جلد 2021





وقالت خبيرة الموضة دينا إسماعيل في تصريحات للدستور، إن أهم ما تميز به الجاكيت الجلد خلال شتاء 2021، ألونه التقلدية خاصة الأسود السادة، لكن الوضع أختلف في شتاء 2021، فهناك تطور في أشكال وقصات الجاكت الجلد منها. الشتاء يحتاج إلي التدفئ، الجاكت الجلد من أساسيات الملابس الشتوية لكل فتاة، ويعتبر من الإطلات التي تستمر معنا كل عام لكن بأشكال مختلفة.وقالت خبيرة الموضة دينا إسماعيل في تصريحات للدستور، إن أهم ما تميز به الجاكيت الجلد خلال شتاء 2021، ألونه التقلدية خاصة الأسود السادة، لكن الوضع أختلف في شتاء 2021، فهناك تطور في أشكال وقصات الجاكت الجلد منها.

جاكيت برسومات علي الظهر

جاكيت برسومات علي الظهر:

موضه الجاكيت الجلد لهذا العام تتميز بالرقي حيث أن يوجد طباعة بأشكال مختلفة علي الظهر للجاكيت الجلد ومنها " كتابة، وردة، رسومات كرتونيه"

جاكيت طويل

جاكيت طويل:

تعود موضه الجواكت الجلد الطويلة مرة أخري وانها تتربع علي علي عرض موضه شتاء 2021.

جاكيت واسع

جاكيت واسع:

أنتشر أيضا الجاكت الجلد الواسع بالربط من الوسط علي ضجة كبيرة خلال موضه شتاء 2021، حيث أنه يظهر بالوان مختلفة وكثيرة.



جاكيت بألوان مختلفة