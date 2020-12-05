استطلاع: تحسن مناخ الاستهلاك في ألمانيا بسبب الأمل في وجود لقاح ضد كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، نُشِرَتْ اليوم السبت، أن الأمل في وجود لقاح مضاد لفيروس كورونا ترك أثرا إيجابيا على مناخ الاستهلاك في البلاد.وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (ماكنزي) للاستشارات، أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون في الوقت الراهن استمرار القيود على الحياة العامة لمدة تزيد عن ستة أشهر، بلغت 50%، مقارنة بـ 68% في سبتمبر الماضي.ووصلت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون حدوث تعاف اقتصادي في غضون الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى نحو 25%.وقال يسكو بيري، الخبير في شركة "ماكنزي":" لم نشهد ارتفاعا على هذا النحو في التفاؤل بين المستهلكين منذ مارس الماضي".وأعرب بيري عن اعتقاده في أن تحسن المناخ العام رغم تشديد قواعد الإغلاق الجزئي، يعكس مدى أهمية اللقاح المحتمل وقوة الإشارة التي بعث بها بالنسبة لثقة المستهلكين.وأظهرت النتائج أن أكثر ما يشتاق إليه المستهلكون هو إمكانية الذهاب مرة أخرى إلى المطاعم والحانات بدون قلق، كما أنهم أعربوا عن افتقادهم للقاءات المنتظمة مع الأصدقاء وأفراد العائلة.