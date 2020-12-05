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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية رغم سقوط أمطار متوسطة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
جريدة الدستور
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استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم هطول أمطار متوسطة على الثغر، كما لم يؤثر هطولها على حركة سير المشاه والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور - في تصريح له - إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا الي نوة "انواء قاسم" وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

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