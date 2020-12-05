584 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت عاصمة الحكومة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، عن تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن في العاصمة بلغ 43 ألفا و377 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.