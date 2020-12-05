صحيفة إماراتية: بدء الحشد الأوروبي لعقوبات ردعية ضد تركيا

أكدت صحيفة " البيان" الإماراتية، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت تصطدم بالواقع المر، حيث بدأت أوروبا بالحشد لعقوبات ردعية ضد تركيا نتيجة ممارساتها في شرق المتوسط وتدخلاتها في ليبيا والعراق وسوريا.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت - تحت عنوان " تركيا وفاتورة العدوانية" - أن الخطوات التي تفتقد للعقل والمنطق، قد تؤدي بصاحبها إلى الهاوية، وهذا ما يحدث مع أردوغان، الذي تمادى بمخالفته للقوانين والأعراف الدولية، وللقرارات والاتفاقات، حيث إنه يسعى إلى تدمير أسس الحياة وتأجيج الأزمة وإطالتها في كل المناطق التي تدخل فيها، لذلك فقد بات محاصرًا، سواء إذا تقدّم وفعل، أو إذا تراجع وأحجم.وأشارت إلى أنه تم إعلان ميلاد جبهة مصرية يونانية قبرصية لحماية شرق المتوسط من الخطر التركي مع ترقب انضمام دول أخرى.