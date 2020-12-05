الخطوط السنغافورية تعطي أولوية لنقل شحنات لقاحات كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن الخطوط الجوية السنغافورية ستعطي أولوية في طاقة الشحن الجوي لديها لنقل لقاحات مرض "كوفيد19-"، وأنها ستقوم بإجراء رحلات تجريبية قريبا في هذا الشأن.ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن بيان للشركة، وتصريحات مسؤول تنفيذي، أنه سيتم إتاحة مساحات الشحن لأولوية نقل شحنات اللقاح عبر طرق التجارة الرئيسية.وأضاف تقرير الصحيفة أنه في حال الضرورة، سيتم استخدام طائرات الشحن طراز " 400-747 "، وأيضا طائرات الركاب، لتعزيز طاقة الشحن.وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تملك الشركة سبع طائرات من هذا الطراز، وهي جاهزة لنقل شحنات اللقاح. كما أن طائرات الركاب مستعدة للمشاركة.وأوضح التقرير، نقلا عن نائب رئيس الشركة لقطاع الشحن، تشين ياو سينج، أن الخطوط السنغافورية تجري محادثات مع منتجي لقاحات كورونا، وتعمل على إعداد التفاصيل الخاصة بالرحلات التجريبية.