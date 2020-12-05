37.4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لللفيوم والمنيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بخطط الدولة لتطوير الصعيد ويعمل على التنسيق مع مختلف محافظاته لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا لهذه الخدمات، من خلال تمويل مشروعات لتحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية لتساهم في رفع مستوى المعيشة لأبناء الصعيد ولتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في تقديم التمويلات والخدمات التدريبية لأبناء الصعيد لتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.جاءت هذه التصريحات على هامش الزيارة التي قام بها وفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز لمحافظتي الفيوم والمنيا، حيث التقى الوفد بالمحافظين الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتم توقيع 28 عقدا مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظتين للبدأ في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة والصحة ومحو الأمية والتدريب بهدف التشغيل،حيث تم توقيع 11 عقدا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالي تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح حوالي 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل أثناء تنفيذ هذه المشروعات،و17 عقدا بمحافظة المنيا، بإجمالي تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل.كما قام الجهاز بتوقيع 5 عقود مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر بكلا المحافظتين منهم عقدان بمحافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليون جنيه أحدهما يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والثاني يتم تنفيذه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولي، وبالإضافة إلى توقيع 3 عقود بمحافظة المنيا بقيمة 2.8 مليون جنيه يتم تنفيذهم ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولى.كما تم خلال الزيارات تسليم شيكات إقراض مباشر لمساعدة عدد من أبناء الفيوم والمنيا على البدء فى مشروعاتهم الجديدة.وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الزيارات تأتي بهدف التعاون مع مختلف المحافظات لدراسة وتحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل المناسب وفقا لاحتياجات كل محافظة والموارد المتاحة بها، بالإضافة إلى تحديد المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والعمل على حلها، مشيرا أيضا إلى أهمية هذه الزيارات فى متابعة وتفعيل اتفاقيات التعاون التي يبرمها الجهاز مع مختلف الجهات الدولية المانحة.وقد ضم وفد جهاز تنمية المشروعات خلال هذه الزيارات المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وسالي سعدة، رئيسة المكتب الفني.