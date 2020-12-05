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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في حادث تصادم بالسلام

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة السلام الجزئية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث تصادم سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري أعلى منطقة السلام للمتجه إلى الأقاليم، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الدائرى فى مدينة السلام يفيد بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق الدائرى أعلى منطقة السلام صدمته سيارة للمتجه إلى الأقاليم ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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