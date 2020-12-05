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اقتصاد

«مستثمرو الغاز»: مصر تقود تطلعات إفريقيا للاستفادة من الثروات البترولية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مصر في طريقها لقيادة القارة السمراء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لرخاء شعوبها عن طريق استغلال الثروات الطبيعية وخاصة البترولية، بالإضافة إلى استغلال الطاقات البشرية الهائلة لإحداث تنمية حقيقية بالبلدان الإفريقية.

وأكد سعد الدين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مصر تمتلك كل الخبرات والإمكانيات والأدوات اللازمة التي تؤهلها لقيادة وصناعة مستقبل التنمية في إفريقيا فى ملف الطاقة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة، مثلما حدث فى منتدى غاز المتوسط وأصبحت مصر مركزا إقليميا للغاز ومحورا هاما للتنمية فى الشرق.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال برؤية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تعظيم العوائد من قطاع الطاقة على إفريقيا خلال استضافة مصر، حدث توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم" ومؤسسة استثمارات الطاقة الإفريقية "إيكورب" التابعة لمنظمة "الأبوالتي"، لدفع جهود التنمية من خلال خطط واضحة تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين بكافة أرجاء القارة الإفريقية.

وكشف بأن توقيع هذه الإتفاقية يأتى فى إطار خطة تنفيذ أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاتحاد الإفريقي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية.

وأوضح، أن الثروات الطبيعية في القارة السمراء لم تستغل بعد وما تقوم به مصر في تعزيز الاستفادة من تلك الثروات هو عمل إنسانى ستنعكس أثاره الإيجابية على زيادة وتيرة التنمية بالدول الإفريقية وتحقيق الرخاء لشعوبها، مشيرا إلى أن الاستثمار في ملف الطاقة والبترول يفتح آفاق واسعة لقطاعات الصناعة والإنتاج والتنمية الشاملة.

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