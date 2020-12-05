344.4 ألف إصابة و5293 وفاة بكوورنا في سويسرا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 344 ألفا و497 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى.5293 ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 260 ألفا و600.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.