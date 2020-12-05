مدمن هيروين ينتحر بعد قتل زوجته بالغربية.. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، في قيام مدمن هيروين بالانتحار عقب قتله زوجته، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين من التحقيقات، أن المتهم هرب من شقته بعد تناول جرعة من مادة سامة لخوفه من أبنائه بعد علمهم بقيامه بقتل زوجته.وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن خلافا نشب بين المجني عليه وزوجته بسبب منعها عنه جرعة الهيروين، أثناء تواجدهم بمفردهما في الشقة، فانهال عليها ضربا، لكنها ظلت متشبثة به حتى لا يصل لمكان جرعة الهيروين، فانهال الزوج عليها ضربا بعنف حتى رقدت على الأرض جثة هامدة.عقب ذلك توجه إلى المكان الذي خبأتها الهيروين وقام بتناول جرعة كبيرة، وأثناء وجوده في الشقة وصل ابنه وابنته وعلما من الجيران بحدوث مشاجرة بين والدهما ووالدتهما، ثم دخلا الشقة فاكتشفا وفاة الأم، فتسلل هاربا بعد أن ابتلع مادة سامة، وفـى وقت معاصر تبلغ للقسم بوفاة زوج ربة المنزل 43 سنة، مالك ورشة حدادة مقيم بذات العنوان، منتحرًا، عقب تناوله مادة غير معلومة لدى اكتشافه وفاة زوجته.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط مباحث الغربية، تبين قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته، حال تواجدهما بمسكنهما وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها لاعتراضها على تعاطيه المواد المخدرة وعدم عمله ومغادرته المنزل، ولدى وصول نجليهما 10 سنوات طالبة، 18 سنة ميكانيكي اكتشفا وفاة والدتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.