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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تكلفتها 150 مليون جنيه و3.3 مليون دولار.. أبرز المعلومات عن «صومعة أبو صوير» بالإسماعيلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، اليوم السبت، مشروع إنشاء صومعة أبو صوير الشركة المنفذة المقاولون العرب، بقيمة التقديرية للمشروع 150 مليون جنيه مكون محلي، و3.3 مليون دولار مكون أجنبي، وبسعة تخزينية 30 ألف طن، على مساحة 20 ألف متر مربع.

مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المشروع 1 يناير 2021.

وتتضمن منطقة صومعة ابو صوير منطقة الصوامع بعدد 6 خلايا معدنية لتخزين الغلال، برج الروافع، النفق الرئيسي والأنفاق الفرعية، خلايا التسليم، نقرة الاستلام، ميزان البسكول.

وقد قامت شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 15 صومعة سعة تخزينية 60 ألف طن وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي التي تضم 25 صومعة لتخزين الحبوب (القمح ) من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كهدية لمصر وهي صوامع الغلال شربين بمحافظة الدقهلية ودمنهور بالبحيرة وههيا بالشرقية وبرقاش بالجيزة والقنطرة شرق شمال سيناء وميت غمر بالدقهلية والشيخ فضل بالمنيا وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وبهنسه بالمنيا والمفالسة بأسوان وهى تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وصوامع الغلال طميا بالفيوم وشرق العوينات بالوادى الجديد وبنها بالقليوبية والصباحية بالإسكندرية وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفي إطار مشروعات القرض السعودى قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ صومعة برج العرب بالإسكندرية سعة تخزينية 90 ألف طن وصومعة الحمام بمرسى مطروح سعة تخزينية 45 ألف طن وصومعة الخارجة بالوادى الجديد سعة تخزينية 45 ألف طن وصومعة عرب العليقات بالقليوبية سعة تخزينية 90 ألف طن وصومعة فايد بالإسماعيلية سعة تخزينية 30 ألف طن وصومعة سيدى غازى بكفر الشيخ سعة تخزينية 60 ألف طن وصومعة صان الحجر بالشرقية سعة تخزينية 60 ألف طن.

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