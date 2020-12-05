إغلاق 3 مطاعم و5 مقاهي في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

أغلق حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، 8 منشآت «مطاعم ومقاهي»، خلال حملة شنها الحي مساء الأمس، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الغلق الجديدة، بمناطق باب شرق والعطارين.وتم خلال الحملة إغلاق 8 منشآت، عبارة عن 3 مطاعم ( مطعم بشارع بنى العباسى، مطعمين بشارع الفراعنة)، و5 مقاهى غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بشارع سكر والبخت بمنطقة العطارين، كما تم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية.جاء ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.