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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

15 فنانة تألقن بإطلالة فرعونية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:45 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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رغم مرور آلاف السنين على عصر الحضارة الفرعونية، إلا أنها مازالت الشغل الشاغل لكثير من النجوم وصناع الفن، فقد ظهرت فنانات بالزي الفرعوني سواء في أدوارهن أو في جلسات تصور، ونصحبكم مع صور لمجموعة من النجمات كن يرتدين الزي الفرعوني، فمن الأجمل:

لبني عبد العزيز
ارتدات الفنانة لبني عبد العزيز الزي الفرعوني في فيلم " عروس النيل" وكانت الأجمل في ذلك الوقت حيث أن ملامها المصرية كان لها دورا كبيرا.
15 فنانة تألقن بإطلالة
شريهان:
أثناء تقديمها لسلسلة الفوازير، لم تنسَ الفنانة شريهان الظهور في واحدة من حلقاتها بالزي الفرعوني لتثير فضول متابعيها حول تفاصيل جديدة في هذه الحضارة.
15 فنانة تألقن بإطلالة
هندي صبري:
جسدت الفنانه هند صبري، دور الملكه حتشبسوت، وكانت مميزة أيضا في ارتدائها للزي الفرعوني.
15 فنانة تألقن بإطلالة
سوسن بدر:
الفنانة القديرة سوسن تم ترشيحها لوضع صورة لها بالزي الفرعوني علي أحدي المجلات الأمريكية.
15 فنانة تألقن بإطلالة
ليلى علوي
أطلت الفنانة ليلى علوي خلال حفل تكريم بإحدى المجلات وهي ترتدي الزي الفرعوني.
15 فنانة تألقن بإطلالة
فيفي عبدة:
الفنانة فيفي عبده، ارتدت فستانًا فرعونيًا من اللون الأزرق في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.
15 فنانة تألقن بإطلالة
بوسي شلبي:
ارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستانًا من العصر الفرعوني باللون الأبيض، في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.
15 فنانة تألقن بإطلالة
ياسمين صبري:
تألقت الفنانة ياسمين صبري بعدد مميز من الصور وجلسات التصوير، التي كان من بينها جلسة تصوير فرعونية؛ حيث اعتمدت في المكياج على نفس رسمة العين التي اشتهر بها المصريون القدماء، وكذلك الأكسسوارات وستايل الشعر والملابس.
15 فنانة تألقن بإطلالة
لبلبة:
ظهرت الفنانة لبلبة بفستان فرعوني قصير من اللون الذهبي في مهرجان أسوان وهو مزين صدره بمجموعة من الفصوص الزرقاء التي اشتهرت بها أزياء الفراعنة.
15 فنانة تألقن بإطلالة
هالة صدقى:
ظهرت الفنانة هالة صدقي بإطلالة تميزت بتصميم مستوحي من مصر القديمة، وعلقت عليها بكتابة: «بغيظ سوسن بدر»، وذلك بعدما اشتهرت الأخيرة بالظهور بتلك الطريقة الفرعونية.
15 فنانة تألقن بإطلالة
قمر
خضعت اللبنانية قمر، لجلسة تصوير خاصة ظهرت خلالها بالزي الفرعوني، في صورة الملكة كيلوباترا،، ونالت إشادات واسعة بسبب تألقها.
15 فنانة تألقن بإطلالة
رانيا يوسف
نشرة الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور، بملابس فرعونية، حازت على إعجاب متابعيها.
15 فنانة تألقن بإطلالة
نسرين أمين:
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة لها على حسابها بـ"إنستغرام"، ارتدت فيها الزي الفرعوني.
15 فنانة تألقن بإطلالة
دوللي شاهين
خضعت دوللي شاهين لجلسة تصوير متقمصة دور ملكة فرعونية، ارتدت فستانًا أبيضا مع كامل الإكسسوارات الفرعونية من اللون الذهبي.
15 فنانة تألقن بإطلالة
 

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