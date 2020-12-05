1.68 مليون إصابة بكورونا و46.2 ألف وفاة في إسبانيا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 68ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 46 ألفا و.252 ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 150 ألفا و376.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.