رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1.68 مليون إصابة بكورونا و46.2 ألف وفاة في إسبانيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 68ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 46 ألفا و.252 ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 150 ألفا و376.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المفكر الإسلامى أحمد عبده ماهر بكفالة 20 ألف جنيه

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

محاكمة المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» اليوم

إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية