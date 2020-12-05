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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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دراسة: «ميتفورمين» المعالج للسكر يسهم فى خفض خطر الوفاة بكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف بحث علمى عن أنه تم ربط عقار"ميتافومين"( Metformin )، وهو دواء عام لإدارة مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر، وتقليل مخاطر الوفاة بفيروس"كورونا" المستجد بشكل كبير لدى النساء فى دراسة جديدة.

فقد كشف البحث المنشور فى مجلة " The Lancet Healthy Longevity"، عن أنه يقلل أيضا من بروتينات الالتهاب، مثل: ( TNF-alpha) التى يبدو أنها تجعل فيروس "كورونا" المستجد أسوأ.

وقالت الباحثة الرئيسية " كارولين برامانتي"، الأستاذة المساعدة في جامعة " مينيسوتا " الطبية: إن رؤية ارتباط أكبر بالحماية لدى النساء أكثر من الرجال قد تشير إلى تقليل الالتهاب كطريقة رئيسية لتقليل مخاطر الميتفورمين من فيروس"كورونا" المستجد، مضيفة "ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث".

وتستند الدراسة الحالية إلى تحليل بيانات المرضى غير المحددة من شركة الرعاية الصحية "UnitedHealth Group"، فقد قام الفريق بتحليل حوالى 6.000 شخص يعانون من مرض السكر النمط الثانى، أو السمنة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس"كورونا" المستجد، وقاموا بتقييم ما إذا كان استخدام "الميتفورمين" مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات أم لا.

ووجدوا ارتباطًا بأن النساء المصابات بداء السكري أو السمنة، اللائي تم نقلهن إلى المستشفى بسبب مرض كوفيد -19 واللواتي ملأن وصفة طبية ميتفورمين لمدة 90 يومًا قبل دخول المستشفى، قللن من احتمالية الوفاة بنسبة 21 إلى 24 في المائة مقارنة بالنساء اللواتي لا يشابهن تناول الدواء لم يكن هناك انخفاض كبير في معدل الوفيات بين الرجال.

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