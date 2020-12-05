جولة مفاجئة لمدير شؤون الزراعة بالغربية

قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة لمديرية زراعة الغربية، للمرور على سير العمل بالمديرية والإدارات والجمعيات، من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة المحاصيل الشتوية الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وانتظام العمل بكارت الفلاح الذكي.وقال الدكتور محمد يوسف في تصريحات له، إنه سيتم متابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة للمزارعين بناءً على تعليمات وزير الزراعة بالمتابعة على مدار الساعة لإحداث نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة والتنبيه على الإدارة الاقتصادية والخدمية للأصول بكفاءة عالية والاهتمام بالإرشاد الزراعي والتدريب والإنتاج الحيواني والداجني.