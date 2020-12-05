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حوادث

محاكمة المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» اليوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تنظر محكمة الجنايات بالإسكندرية اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية عمدًا، للانتقام منها عقب إبلاغها الشرطة عنه أثناء سرقة شقة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الإسكندرية".

وقال المحامي أحمد محيي الدين لـ«الدستور» إنه قرر التطوع مع عدد من المحامين والمطالبة بالقصاص للشهيدة سامية حجازي، قائلًا إن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 232 عقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص، ليتوصل لقتله أو إيذائه والقصاص هو تنفيذ للشريعة الإسلامية لردع النفوس الضعيفة وشفاء صدور أبناء المرحومة؛ لأن الجريمة أثرت على نفوس المواطنين.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 22786 جنايات ثاني المنتزه، عن قيام المتهم "إبراهيم.ح.ق"، وشهرته "إسلام"، 35 سنة ميكانيكي، بقتل المجني عليها سامية حجاني سالم حجازي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، انتقاما منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من أحد جيرانها، فقصد مسكنها وما إن تيقن من تواجدها بمفردها أحضر لذلك الغرض مادة سرعة الاشتعال "بنزين" و"قداحة" لتنفيذ مبتغاه الشيطاني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم اقتحم شقة المجني عليها بأن طرق الباب حتى أجابه حفيدها فجذبه خارجها، وتوجه إلى غرفة نومها وما إن ظفر بها سكب عليها "البنزين"، وأخذ يجرها من شعرها إلى خارج المسكن ثم أشعل بها النيران فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك إرهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

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