«فض رابعة» و«فساد المليار دولار».. أبرز القضايا بالمحاكم اليوم

"فض اعتصام رابعة"

- محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

- محاكمة مندوب مبيعات بتهمة قتل زوجته في أوسيم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، جلسات مهمة اليوم السبت، أولها استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة"، يليها واحدة من أكبر وقائع الفساد المكتشفة، والمعروفة إعلاميا بـ«فساد االمليار دولار".تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة في أثناء أحداث رابعة، وقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الأمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار".وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران وخالد فخري الشلقامي ومروة هشام بركات وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول "محمد محفوظ الأنصاري" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي "عودة" بسويسرا و"قطر الوطني" بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة مندوب مبيعات قطع غيار سيارات لاتهامه بقتل زوجته في أوسيم لمطالباتها له لمبالغ مالية حال مروره بضائقة.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "حسن.ع"، وشهرته «حسام»، 37 سنة، مندوب مبيعات قطع غيار سيارات، بقتل المجني عليها سماح خليفة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها لخلافات زوجية سابقة نشبت فيما بينهما، بسبب مطالبتها له لمبالغ مالية لنفقات معيشتهما حال مروره بضائقة مالية استحكمت حلقاتها فأغار ذلك بنفسه وأضمر لها الشر مقررًا التخلص منها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين»، وقتلها.