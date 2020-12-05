بـ«نقاب وشبشب رجالى».. صاحب مخبز يشعل النار فى مكتب تموين بكفر الشيخ

أشعل صاحب مخبز بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، النيران بمكتب التموين التابع له، وذلك لتحرير عدة محاضر منوعة ضد المخبز الخاص به، وتمكنت المباحث من القبض عليه.وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مكتب إدارة تموين مركز مطوبس.على الفور وجه بانتقال قوة من مركز شرطة مطوبس وقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على النيران، وقام رجال الأدلة الجنائية بإجراء الفحص والمعاينة لمكان الحريق، لمعرفة أسباب نشوب الحريق.بفحص المكتب المحترق، عقب إخماد النيران، تبين أنها التهمت محتويات المكتب وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمل، بينما يجري العمل للوقوف على أسباب الحريق.كشفت تحريات عن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد.س.ب»، صاحب مخبز، ومقيم بمدينة مطوبس، أشعل الحريق مرتديًا النقاب لإخفاء معالمه وإبعاد الشبهات عنه، وشبشب رجالي، وتبين من التحريات الأولية أن سبب ارتكابه الواقعة يعود إلى تحرير عدة محاضر متنوعة ضده مخبزه الخاص به.تمكنت مباحث مطوبس من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.