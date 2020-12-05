رئيس تشاد يلتقى الأمين الدائم لمجموعة الساحل الخمس

التقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو، الأمين الدائم لمجموعة الساحل الخمس، ممان ساميو صديكو، النيجيري الجنسية.وأفاد بيان صادر عن موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن الأمين الدائم، تناول في تصريحات إثر اللقاء دور تشاد الفاعل في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في دول المجموعة، مضيفًا أن الرئيس ديبي أكد أن بلاده لا تزال على موقفها من أجل النهوض بالقارة الإفريقية.وأشار إلى أنه عرض المشاريع والخطط المستقبلية في مجموعة دول الساحل، على الرئيس إدريس ديبي اتنو.