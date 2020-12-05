مجلس الأمن يجدد التفويضات لإجراءات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قرارا بتجديد التفويضات لإجراءات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.ويجدد القرار 2554، الذي حظي بتأييد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع، التفويضات الممنوحة، لمدة 12 شهرا أخرى، للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.وذكر القرار إنه تم تجديد هذه التفويضات بناء على طلب السلطات الصومالية، مشيرا إلى أنه لا يجوز اعتبارها بمثابة تأسيس للقانون الدولي العرفي.ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا عن تنفيذ القرار والوضع المتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.