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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بريطانيا والاتحاد الأوروبي توقفان المحادثات التجارية مؤقتا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعد أسبوع من المفاوضات التجارية المكثفة في لندن، اتفق كبار المفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم السبت، على "وقف المحادثات مؤقتا" بسبب "الاختلافات الكبيرة".

وفي بيانين متطابقين تم نشرهما على موقع التدوين المصغر (تويتر)، قال كبير مفاوضي بريطانيا بشأن "بريكست" ديفيد فروست ونظيره في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إنهما اتفقا على أن "شروط التوصل إلى اتفاق لم تتحقق بعد، بسبب الاختلافات الكبيرة في مجال تكافؤ الفرص والحوكمة ومصائد الأسماك".

وذكر البيان أن الجانبين "اتفقا على وقف المحادثات من أجل إطلاع مسؤوليهما على حالة المفاوضات".

وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "سيناقشان الوضع بعد ظهر الأحد".

واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات المباشرة في لندن يوم 28 نوفمبر بعد أن ثبتت إصابة أحد مفاوضي الاتحاد الأوروبي بكوفيد-19 في وقت سابق في نوفمبر.

وتمر المفاوضات بمرحلة حاسمة مع اقتراب نفاد الوقت أمام كلا الجانبين لضمان إبرام اتفاق قبل انتهاء فترة بريكست الانتقالية في نهاية عام 2020.

والفشل في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يعني ركون التجارة الثنائية إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في عام 2021، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في كلا الاقتصادين اللذين تضررا بالفعل جراء وباء كوفيد-19.

وتكهنت تقارير إعلامية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتزايد نفاد صبرها بشأن تقديم تنازلات في لندن.

ونقلت الإذاعة المحلية عن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون قوله إن فرنسا على وجه الخصوص أعربت عن أنه إذا كان هناك اتفاق ولم يكن جيدا، فإن "لكل دولة الحق في النقض (الفيتو)".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوسائل الإعلام أنه من المؤكد أنهم لن يوافقوا على اتفاق لا يحترم "مبادئهم الأساسية بشأن السيادة".

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