الأمم المتحدة ترحب باستمرار وقف إطلاق النار في كاراباخ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، باستمرار وقف إطلاق النار في ناغورنو-كاراباخ وحولها، قائلا إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم الدعم الإنساني لجميع المدنيين المتضررين.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان إن "الأمين العام يحيط علما بالبيان المشترك الصادر في 3 ديسمبر بشأن الوضع في ناجورنو-كاراباخ من جانب رؤساء وفود الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وقال البيان إنه "يرحب بالالتزام المستمر بوقف إطلاق النار وفقا للبيان المشترك الصادر في 9 نوفمبر، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".وأوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة "مستعدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من الصراع، ولتوسيع نطاق المساعدة الجارية في أرمينيا وأذربيجان، بحسب الاقتضاء، ودعا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع كيانات الأمم المتحدة لضمان وصولها غير المقيد".وحث الأمين العام كذلك أرمينيا وأذربيجان على "استئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة".وذكر البيان أنه "يشجع حكومتي وشعبي أرمينيا وأذربيجان على السير في طريق الحوار لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".وقد أصدر الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا في 9 نوفمبر وافقوا فيه على وقف تام لإطلاق النار في ناجورنو-كاراباخ.وأدى الاتفاق إلى نشر الآلاف من قوات حفظ السلام الروسية في الجيب والمناطق الحدودية، بعد ستة أسابيع من الصراع المتصاعد حول ناغورنو-كاراباخ، الذي أسفر بحسب تقارير عن مقتل الآلاف ونزوح الكثير غيرهم.