ترامب يوقع على قانون «جريجوري رودتشنكوف» لمكافحة المنشطات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قانون "جريجوري رودتشنكوف" لمكافحة المنشطات الذي أقره الكونجرس.وقال ترامب في بيان: "ستفسر إدارتي المادة 6 (من القانون) على أنها تتماشى مع صلاحيات الرئيس الدستورية للتحكم في نشر المعلومات التي قد يضر الكشف عنها بالأمن القومي أو العلاقات الدولية أو تنفيذ القانون أو ممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية".ويسمح القانون الذي تم تمريره للمحاكم الأمريكية بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.وتمت تسمية مشروع القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، جريجوري رودتشنكوف الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.ولقي مشروع القانون الذي يعتبر ساريا خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة تحفظات دولية من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" حول إمكانية إعاقة الجهود العالمية لمكافحة المنشطات.كما علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قانون "جريجوري رودتشنكوف" قائلة إن واشنطن نصبت نفسها مجددا على أنها الحكم الرئيسي، وهذه المرة على جميع الرياضات العالمية.وتحدثت عن ظهور أداة جديدة خاضعة لسيطرة واشنطن حصريا هدفها التمييز ضد المشاركين الأجانب في المسابقات الدولية.