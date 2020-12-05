وزير التموين يتفقد صومعتين بالإسماعيلية والشرقية اليوم

يبدأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لصوامع الغلال بأبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.وعقب انتهاء زيارته للإسماعيلية، يتوجه لتفقد صوامع الغلال بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، استعدادًا لافتتاحهما قريبًا ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظات القناة.وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA)، PLC ) مع إمكانية التشغيل اليدوي.وأكد أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن.وأضاف أن مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذى يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير على طريق 36 الحربى والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذى يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.ومن جانبه قال المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، إنه من المستهدف مستقبلًا ضم مساحة أخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلًا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 45 ألف طن من الأقماح.