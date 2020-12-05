رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يتفقد صومعتين بالإسماعيلية والشرقية اليوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
يبدأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لصوامع الغلال بأبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وعقب انتهاء زيارته للإسماعيلية، يتوجه لتفقد صوامع الغلال بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، استعدادًا لافتتاحهما قريبًا ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظات القناة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA)، PLC ) مع إمكانية التشغيل اليدوي.

وأكد أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن.

وأضاف أن مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذى يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير على طريق 36 الحربى والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذى يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن جانبه قال المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، إنه من المستهدف مستقبلًا ضم مساحة أخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلًا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 45 ألف طن من الأقماح.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المفكر الإسلامى أحمد عبده ماهر بكفالة 20 ألف جنيه

مشادة كلامية بين أنصار مرتضى والمعارضة داخل نادي الزمالك

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-12-2020

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 5-12-2020

مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية