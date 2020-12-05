روسيا.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا فى موسكو

انطلقت في موسكو اليوم حملة التطعيم ضد كورونا في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.وخصص التطعيم الآن للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.وأمس الجمعة، حددت مذكرة بشأن التطعيم في موسكو، بدقة الأعراض المحتملة التي يمكن أن تظهر بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V".وأشار هذا الدليل إلى أن نحو واحد من كل عشرة مرضى تم تطعيمهم بأول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم قد يشعر بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان، وقد يعاني 1.5٪ من انسداد الأنف أو الحلق.ولفتت الوثيقة إلى أنه إذا شعر متلقى اللقاح بتوعك، فلا داعي للقلق، لأنه عبارة عن رد فعل فردي طبيعي للجسم وإحدى علامات تكون المناعة.يشار إلى أن سكان موسكو الذين بدأوا بالفعل في الحصول على التطعيم باللقاح "سبوتنيك V" لا يحصلون على توصيات طبية وشهادة بالتطعيم.