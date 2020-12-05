تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-12-2020

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء ورياح معتدلة.ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا وطقس دافىء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وعن حالة الطقس ليلا، يكون باردا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف ‘إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 13الإسكندرية 23 13وادى النطرون 23 11طنطا 22 13شبين الكوم 22 13دمنهور 23 13بلطيم 22 14مطروح 22 11السلوم 22 10سيوة 21 11بورسعيد 21 14دمياط 22 13الزقازيق 23 11المنصورة 22 11الاسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 21 12رفح 20 12رأس سدر 23 13نخل 21 04نويبع 24 17طابا 21 12كاترين 15 03الطور 24 12شرم الشيخ 25 15الغردقة 26 13مرسى علم 25 15الفيوم 22 11بنى سويف 22 10المنيا 23 10أسيوط 23 11سوهاج 23 11قنا 24 11الأقصر 25 10أسوان 25 12ادفو 24 11أبوسمبل 25 13الوادى الجديد 26 08شلاتين 28 18أبو رماد 27 17حلايب 26 20