تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-12-2020
السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء ورياح معتدلة.
ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا وطقس دافىء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وعن حالة الطقس ليلا، يكون باردا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف ‘إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 23 11
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
بلطيم 22 14
مطروح 22 11
السلوم 22 10
سيوة 21 11
بورسعيد 21 14
دمياط 22 13
الزقازيق 23 11
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 12
رفح 20 12
رأس سدر 23 13
نخل 21 04
نويبع 24 17
طابا 21 12
كاترين 15 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 13
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 23 10
أسيوط 23 11
سوهاج 23 11
قنا 24 11
الأقصر 25 10
أسوان 25 12
ادفو 24 11
أبوسمبل 25 13
الوادى الجديد 26 08
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 17
حلايب 26 20
ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا وطقس دافىء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وعن حالة الطقس ليلا، يكون باردا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف ‘إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 23 11
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
بلطيم 22 14
مطروح 22 11
السلوم 22 10
سيوة 21 11
بورسعيد 21 14
دمياط 22 13
الزقازيق 23 11
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 12
رفح 20 12
رأس سدر 23 13
نخل 21 04
نويبع 24 17
طابا 21 12
كاترين 15 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 13
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 23 10
أسيوط 23 11
سوهاج 23 11
قنا 24 11
الأقصر 25 10
أسوان 25 12
ادفو 24 11
أبوسمبل 25 13
الوادى الجديد 26 08
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 17
حلايب 26 20