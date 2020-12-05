شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق يستقبل وفد من اتحاد الأديان والأقليات

التقى السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان شيخ الطريقة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم، وفد من اتحاد الأديان والأقليات في التكية الكسنزانية الرئيسيه في السليمانية بالعراق.وتألف الوفد من ممثلي الأديان والأقليات من المسلمين والمسيحيين والزرادشتية والصابئيين، والشبك واليهود، والياسريين وغيرهم، وقد كان لقاء مفعم بالمحبة والمودة والرحمة.وقال الشيخ للوفد: "التكية الكسنزانية منزل جميع الأديان والمكونات والطوائف والقوميات والأقليات.. كلنا في إطار الإنسانية نجتمع، وهذه هي رسالة المحبة والعدل، وهذه هي رسالة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وآل بيته".وعبر الوفد عن جميل امتنانه للشيخ نهرو، قائلين: "إن الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان هو من الشخصيات البارزة في العراق، ويلتف حوله الناس الطيبون، وهو يساعد الجميع وهو سراج للفقراء.. الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان هو قامة من قامات العراق، ونحن نتأمل به الخير، لزرع الفرحة على قلوب الفقراء".وفي ختام اللقاء أشاد الجميع بمواقف الشيخ والطريقة الكسنزانية الداعية لنشر المحبة والسلام بين الناس في العراق والعالم.