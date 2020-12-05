بنك استثمار أمريكى: أخطاء أردوغان دهورت الاقتصاد التركى

قال بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان إن السلطات التركية ليس لديها مجال لارتكاب أخطاء سياسية بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في نوفمبر،وأن الأخطاء السياسية التي تقترفها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي يجتاح البلاد من أكثر من عامين.وأفادت صحيفة دنيا التركية، أن محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال يحتاج إلى الالتزام علنًا بإبطاء التضخم بعد أن قال وزير الخزانة والمالية لطفي علوان إن السياسة النقدية والمالية ستعمل جنبًا إلى جنب لإدارة توقعات التضخم.وقال معهد الإحصاء التركي في دراسة له إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تسارع إلى 14 % في نوفمبر من 11.9 % في أكتوبر، وكان المعدل هو الأعلى في 15 شهرًا ويأتي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 % من 10.25 % في أوائل الشهر الماضي.وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى حوالي 7.8 لكل دولار.وانخفضت الليرة التركية أمس الجمعة بعد أن طالب مشرعون أميركيون على عقوبات إلزامية على البلاد في غضون 30 يومًا لشرائها صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس -400.وستتطلب العقوبات، المدرجة في النسخة النهائية من قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للولايات المتحدة، من الرئيس الأمريكي الحالي الاختيار من قائمة الإجراءات بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات كاتسا (CAATSA).وستأتي العقوبات الأمريكية على تركيا العضو في حلف الناتو في وقت يعاني فيه الاقتصاد من آثار تراجع قيمة الليرة - فقدت العملة ربع قيمتها هذا العام - وتأثير الموجة الثانية من كوفيد -19.وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الإصابات اليومية بالفيروسات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تضم عددًا أكبر من السكان.