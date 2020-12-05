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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

على باباجان لأروغان: اقتصادنا منهار لماذا تصرون على جمع التبرعات من الشعب؟

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
علي باباجان
علي باباجان
هدير سند
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انتقد علي باباجان، زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" المعارض التركي، التصريحات التي أدلى بها رجب طيب أردوغان في المؤتمر العام للأمم المتحدة، حيث قال الرئيس التركي: "نسعى لتقديم مساعدات مادية للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب الوباء".

ورد باباجان على تصريحات أردوغان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه في مدينة دوزجه، أمس، وقال: "أفرغوا خزانة الدولة، ولكنهم يجدون المصادر المالية لمصاريفهم الخاصة".

وأضاف: "يقولون إنهم يسعون لمساعدة البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما يأتي الدور إلى شعبنا لا يقدمون له المساعدة، بل يوزعون أرقامًا ليجمعوا التبرعات من الشعب، يمكننا أن ندرك أنهم فقدوا الإحساس".

وتابع: "اقتصادنا منهار، والمواطن جائع ما دام لديكم المال، لماذا تصرون على جمع التبرعات من الشعب؟ لماذا تلاحقونهم بالضرائب واحدة تلو الأخرى؟".

وانتقد باباجان الانتشار الكبير للفيروس في أنحاء تركيا، والارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات، قائلًا "أنتم من لم يلتزم بالتدابير، وليس الشعب، أنتم من أغلقتم آذانكم عن كل من قدم لكم النصيحة، إن خسارتنا لهذا العدد الكبير في الأرواح، والانتشار السريع للفيروس، مصدره سياساتكم الخاطئة فقط. لا داعي للبحث عن مصدر أخر".

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