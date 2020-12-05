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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضوان بالكونجرس: تركيا واصلت نهجها العدائى وعليها تحمل العقوبات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
الكونجرس
الكونجرس
هدير سند
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقال مشترك السيناتوران الجمهوريان ليندسي جراهام، وجيمس لانكفورد، قالا فيه إن العقوبات على تركيا مستحقة بعد تحذيرات واشنطن المتواصلة لها، والتي تجاهلت قيمة التحالف مع واشنطن، وواصلت نهجها العدائي، وطالبا بفرض العقوبات على تركيا ضمن قانون الدفاع السنوي، والذي ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك في المقال إن تركيا حليف للولايات المتحدة منذ عام 1952، وكانت قاعدة إنجرليك الجوية أساسية في الحرب على الإرهاب، ولقد ساعد الأتراك آلاف اللاجئين السوريين وعلى مدى عقود، عملت تركيا على بناء مجتمع منفتح على جميع الأديان ووقفت ضد العدوان الروسي لكن الحليف المهم تغير.

وتابعا: "لقد وافقت الولايات المتحدة على بيع تركيا 100 مقاتلة من طراز F-35، وسمحت بإدراج الشركات التركية في تصنيع مكونات الطائرات، لكن قبل ثلاث سنوات، قررت أنقرة شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، المصمم لإسقاط طائرة F-35، وبات واضحا أنه من غير المقبول السماح للمستشارين الروس بالعمل بالقرب من طائرات F-35 ومنح فرصة للرادار S-400 بالاقتراب من الطائرات الشبح الأمريكية".

وأكدا: لقد حذر الدبلوماسيون والبنتاجون وأعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم نحن، مسؤولي الحكومة الأتراك من عواقب ذلك، والآن يتعين على الرئيس اتباع القانون وفرض عقوبات على الكيانات التركية، ويطلب قانون مكافحة أعداء أمريكا فرض عقوبات ضد أي دولة تشارك في "صفقة كبيرة" لأصول دفاعية مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

لقد أظهر الرئيس ترمب التزامه بوضع المصالح الأمريكية أولًا، وقد منح الرئيس تركيا كل فرصة للتعاون مع الناتو، والآن قام الكونجرس بدعم واسع من الحزبين، بتضمين أمر بإنفاذ العقوبات بشأن تركيا في تفويض قانون الدفاع الوطني.

وأضافا: "إن معاقبة تركيا على اختيارها روسيا على الولايات المتحدة ستكون بمثابة تحذير واضح، يجب أن تفكر الدول الأخرى فيمن هو الشريك التجاري الأفضل، الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي، أم روسيا، ذات الاقتصاد الأصغر من اقتصاد بعض الولايات الأمريكية، إن الفشل في فرض العقوبات سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة".

وشدد المقال على أن الشعب التركي لا يزال صديق أمريكا، لكن قيادتهم اختارت التخلي عن آلاف الوظائف التي وفرها مشروع طائرات F-35، والتي ستنتهي بمجرد توقف التصنيع في عام 2022، وجلبت العقوبات على الاقتصاد المتعثر بالفعل، وحاليا تواصل القيادة التركية قدمًا في نهجها، وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أن أنقرة اختبرت نظام الدفاع الصاروخي الروسي.

وختم السيناتوران الجمهوريان بالقول: "على الولايات المتحدة الالتزام بحماية المصالح الأمريكية من تهديدات إيران وروسيا وكوريا الشمالية، وتحتاج تركيا إلى فهم عواقب قراراتها".

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