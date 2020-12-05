أمريكا تعلق برامج للتبادل مع الصين وتصفها بأنها «دعائية»
السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:43 ص
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أنهت 5 برامج للتبادل الثقافي مع الصين ووصفتها بأنها "أدوات دعاية للقوة الناعمة".
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان: "على الرغم من أن البرامج الأخرى الممولة برعاية قانون التبادل التعليمي والثقافي المتبادل تعود بالنفع على الطرفين، فإن البرامج الخمسة المعنية تمولها بالكامل وتديرها الحكومة الصينية كأدوات دعائية للقوةالناعمة".
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان: "على الرغم من أن البرامج الأخرى الممولة برعاية قانون التبادل التعليمي والثقافي المتبادل تعود بالنفع على الطرفين، فإن البرامج الخمسة المعنية تمولها بالكامل وتديرها الحكومة الصينية كأدوات دعائية للقوةالناعمة".