أمريكا تعلق برامج للتبادل مع الصين وتصفها بأنها «دعائية»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أنهت 5 برامج للتبادل الثقافي مع الصين ووصفتها بأنها "أدوات دعاية للقوة الناعمة".وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان: "على الرغم من أن البرامج الأخرى الممولة برعاية قانون التبادل التعليمي والثقافي المتبادل تعود بالنفع على الطرفين، فإن البرامج الخمسة المعنية تمولها بالكامل وتديرها الحكومة الصينية كأدوات دعائية للقوةالناعمة".