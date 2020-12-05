إصابات كورونا فى ألمانيا تصل إلى مليون و153.556

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و153556 بعد تسجيل 23318 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.