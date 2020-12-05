اليوم.. الكويتيون ينتخبون نواب مجلس الأمة

يدلى الناخبون الكويتيون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس من أجل انتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وسط احترازات صحية في ظل استمرار جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).وتبدأ عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لدولة الكويت على أن يبدأ الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.