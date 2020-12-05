كاليفورنيا تعطى صوتها لجو بايدن

أفادت وسائل اعلام اليوم السبت بأن نتائج الانتخابات في ولاية كاليفورنيا أعطت جو بايدن أغلبية 279 صوتًا في المجمع الانتخابي اللازمة ليصبح رئيسا.وكان بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب قد قال أمس الجمعة إنه يعتزم تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.وقال نائب الرئيس الديمقراطي السابق إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.