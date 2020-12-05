رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي إثر وقوع مواجهات على هامش تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" قالت الوزارة إنّ الفتى علي أيمن نصر أبوعليا (13 عاما) توفي إثر إصابته "بالرصاص الحي في بطنه" خلال مواجهات شمال رام الله.

وأصيب الفتى خلال تظاهرة في بلدة المغير ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى في رام الله حيث توفي متأثرا بإصابته، حسب المصدر نفسه

ودعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل حول هذه الواقعة "الصادمة وغير المقبولة".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع مقتل الفتى مع المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا الذي اوردت تصريحه "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي "قمع" مسيرة فلسطينيين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خطة لإقامة مستوطنة في المنطقة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية مقتل الفتى، واصفة ذلك في بيان بـ"الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال".

ودعت المجتمع الدولي "للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا وإنهاء الاحتلال".

موضوعات متعلقة

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-12-2020

القبض على 8 تجمعوا في شارع جامعة الدول لدعم مجلس إدارة نادٍ رياضي

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 5-12-2020

مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية