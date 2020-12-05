مقتل فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي إثر وقوع مواجهات على هامش تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" قالت الوزارة إنّ الفتى علي أيمن نصر أبوعليا (13 عاما) توفي إثر إصابته "بالرصاص الحي في بطنه" خلال مواجهات شمال رام الله.وأصيب الفتى خلال تظاهرة في بلدة المغير ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى في رام الله حيث توفي متأثرا بإصابته، حسب المصدر نفسهودعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل حول هذه الواقعة "الصادمة وغير المقبولة".وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع مقتل الفتى مع المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا الذي اوردت تصريحه "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي "قمع" مسيرة فلسطينيين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خطة لإقامة مستوطنة في المنطقة.ودانت الرئاسة الفلسطينية مقتل الفتى، واصفة ذلك في بيان بـ"الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال".ودعت المجتمع الدولي "للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا وإنهاء الاحتلال".