عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديها علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير".وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.