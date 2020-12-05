روبى ويليامز يخطط لفرقة موسيقية جديدة وفتح ملهى ليلى فى برلين

يخطط نجم موسيقى البوب البريطاني روبي ويليامز لإطلاق فرقة موسيقية جديدة وفتح معرض وملهى ليلي في برلين، حيث سيؤدي دور منسق الأغاني "دي جي"، حسبما افادت وكالة أنباء "فرانس برس".وقال: "أنا أقوم بتكوين فرقة وسأكون دي جي. وأريد استئجار مكان في برلين لإقامة معرض أقدم فيه أعمالي الفنية خلال النهار، ثم في المساء يكون ملهى ليليا مثل برجين ".وذكرت صحيفة بيلد أن ويليامز يعتزم العمل مع مؤلفي الأغاني والمنتجين الأستراليين فلين فرانسيس وتيم ميتكالف.وقال ويليامز إنه ليس لديهم اسم بعد ولكن لديهم بالفعل بعض الأغاني المبدئية جاهزة.ولم يتضح بعد الجدول الزمني للمشروعات، حيث قال ويليامز لوكالة الأنباء الألمانية أن جائحة فيروس كورونا أرجأت خططه.وإلى جانب برلين، قال ويليامز إنه يفكر أيضا في طوكيو كموقع محتمل لمشروعاته.