الصين: 17 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الخامس من ديسمبر دون تغيير عن اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 15 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض دون تغيير أيضا عن اليوم السابق.وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد-19" يبلغ الآن 86601 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.