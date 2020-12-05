ارتفاع الإصابات بكورونا فى المكسيك إلى مليون و156770

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و690 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.