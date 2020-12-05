كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلي 369 إضافة إلى 540 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي