أمريكا: الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تسجل أرقامًا قياسية

وصلت أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرقام قياسية جديدة، حيث يخشى خبراء الصحة من تفاقم تفشي المرض.ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز سجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 217664 إصابة جديدة و2879 حالة وفاة في اليوم السابق.وأظهرت بيانات مشروع تتبع الإصابات اليومية بفيروس (كوفيد19-)، نقل 100 ألف و667 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.وفي حين أن طرح اللقاحات أصبح قريبًا، يتوقع خبراء الصحة أن تتسبب التجمعات في عيد الشكر- وكذلك خلال عطلة عيد الميلاد القادمة- في زيادة حالات الإصابة على نحو واسع النطاق.وأدت هذه التطورات إلى إعلان ست مناطق قضائية، من بينها مدينة سان فرانسيسكو، عن خطط لفرض أوامر للبقاء في المنزل يومي الأحد والاثنين في إطار سعيها لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.