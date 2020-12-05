كندا تتخطى 400 ألف إصابة بكورونا

تخطت كندا حاجز الـ400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بداية الوباء العالمي وسط تسارع كبير في معدلات الإصابة.وأعلنت كندا عن هذا الرقم بعد أن أبلغت مقاطعة ساسكاتشوان عن 283 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) اليوم، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 402 ألف و569 حالة بعد تسجيل 6 آلاف و299 إصابة جديدة.ويعتبر ذلك مؤشرا على تسارع معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير، حيث سجلت البلاد 300 ألف إصابة بـ (كوفيد-19) منذ 18 يوما فقط في 16 نوفمبر.واستغرق الأمر ستة أشهر حتى تسجل كندا 100 ألف إصابة بـ (كوفيد-19)، وأربعة أشهر للوصول إلى عتبة الـ 200 ألف إصابة وأقل من شهر للوصول إلى 300 ألف حالة، فيما يبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا حاليا 12470 حالة.في سياق متصل، أصدرت اللجنة المستقلة المكلفة بتحديد من يجب أن يكون أول كنديين يتم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" توجيهها النهائي الذي يوصي بأن يحصل المقيمون في دور الرعاية طويلة الأجل وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما على أولوية الوصول إلى اللقاحات.وذكرت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين أن الكمية الأولية المحدودة من جرعات اللقاح يجب أن تكون محجوزة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وظهور أعراض حادة.وتقوم الحكومة الفيدرالية بشراء اللقاحات والتشاور مع هيئات مثل اللجنة الأستشارية للتحصين للمساعدة في تنسيق التوزيع بناء على الحاجة، وسيكون الأمر متروكا للمقاطعات والأقاليم لتحديد الفئات أصحاب أولوية التطعيم.