رئيسة إستونيا ورئيس حكومتها يخضعان للحجر الصحى إثر مخالطتهما مصابا بكورونا

دخلت رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد ورئيس حكومتها يوري راتاس الحجر الصحي في إجراء احترازي بعد مخالطتهما بشكل مستقل مصابا بفيروس كورونا مؤخرا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كاليولايد: "أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الحالي وقد أجريت أيضا اختبار كوفيد- 19 اليوم، وكانت النتيجة سلبية".وستظل الرئيسة ورئيس الحكومة في عزلة ذاتية بتوجيه من السلطات الصحية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.