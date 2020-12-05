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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة إستونيا ورئيس حكومتها يخضعان للحجر الصحى إثر مخالطتهما مصابا بكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
كرستي كاليولايد
كرستي كاليولايد
وكالات
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دخلت رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد ورئيس حكومتها يوري راتاس الحجر الصحي في إجراء احترازي بعد مخالطتهما بشكل مستقل مصابا بفيروس كورونا مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كاليولايد: "أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الحالي وقد أجريت أيضا اختبار كوفيد- 19 اليوم، وكانت النتيجة سلبية".

وستظل الرئيسة ورئيس الحكومة في عزلة ذاتية بتوجيه من السلطات الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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