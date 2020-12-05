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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين ثانى دولة فى العالم تجيز استخدام لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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وافقت البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة تعطي الضوء الأخضر لاعتماده بعد المملكة المتحدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إنه "تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأميركية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة".

ولم تحدد جدول برنامج التطعيم المخطط له.

من جهتها قالت ليندسي ديتشي رئيسة مجموعة فايزر الخليج "إنَّ ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العِلم سينتصر"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء البحرينية.

والمملكة التي سجلت أكثر من 87 ألف إصابة بينها 341 وفاة، كانت وافقت ايضا في تشرين الثانينوفمبر على استخدام لقاح شركة سينوفارم الصينية.

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